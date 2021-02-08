Супер-система избавления от складок на спине и боках

Бороться только с валиками жира не имеет смысла, нужно сначала устранять причину их появления, а только после этого применять приемы, которые помогут сделать фигуру наиболее гармоничной и стройной.

Почему появляются складки на спине и боках

Они бывают даже у стройных на первый взгляд людей. Основные причины появления некрасивых жировых валиков:

Лишний вес. Лишние килограммы накапливаются в первую очередь, из-за погрешностей питания. Подавляющее большинство, употребляет еды намного больше, чем на самом деле требуется организму. Ведущие врачи уверены – количество энергии, поступающее с пищей, должно равняться количеству энергии, расходуемой организмом. Поэтому, есть только два способа держать свой вес под контролем – сократить количество пищи или увеличить двигательную активность. Все лишнее обязательно отложится на теле, и появятся некрасивые складки.

Тип сложения. Счастливые обладательницы фигуры в виде песочных часов, редко страдают от наличия жировых отложений. А те, чей тип конституции напоминает яблоко или перевернутый треугольник, наоборот, редко избавлены от некрасивых складок, которые начинаются от подмышечных впадин, и часто опускаются до бедер. Поэтому работать надо над всем корпусом, только тогда валики уменьшатся.

Стратегические запасы. Природой предусмотрено запасание пищи на «черный день». У женщин, такие «стратегические запасы» располагаются в зонах, которые помогут лучше развиваться будущему ребенку и заодно, смягчат падения и травмы при беременности. Все излишки жира вначале откладываются на животе, бедрах, спине и боках, максимально предохраняя будущий плод от всевозможных неприятностей. В других местах жир накапливается реже и меньше. А при похудении, происходит обратный процесс. Некрасивые складки, появившиеся в первую очередь, исчезнут самыми последними. Поэтому надо будет набраться терпения и не бросать над ними трудиться.

Эффективные способы борьбы со складками на спине

1. Правильный рацион

Это самое основное в борьбе со складками, валиками и лишними килограммами. Невозможно похудеть и обрести стройность фигуры, питаясь фастфудом и тортиками, запивая все это кока-колой и алкогольными напитками. Чудес похудения на свете не бывает, кроме тех, которые делают руки пластических хирургов, разумеется.

Сразу надо сказать, что голодные и прочие чудо-диеты, обещающие потери 20 кг за 20 дней, во-первых, грешат излишним оптимизмом, а во-вторых – несут серьезные угрозы здоровью. Такая система питания не принесет ощутимой долговременной пользы, но способна здорово подорвать гормональную работу, нанести ощутимый удар внутренним органам, вывести из строя иммунную и нервную систему и нарушить функции всех аппаратов.

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Вовсе не нужно отказывать себе в самом любимой и вкусной еде. Но употреблять ее следует в правильное время, в небольшом количестве и не постоянно. Полезная пища должна составлять 80% в нашем рационе, а 20% — приходиться на любимые вкусности. А чтобы ускорить сжигание жира, нужно серьезно уменьшить количество жирной и сладкой пищи.

2. Разгоняем лимфу

От работы лимфатической системы зависят многие процессы в нашем организме, в том числе и обмен веществ. Жировые складки будет особенно трудно согнать при недостаточном метаболизме. Поэтому, вначале придется его ускорить. Работа над разгоном лимфатической системы позволяет выглядеть гораздо лучше в короткие сроки.

Приемы, улучшающие лимфодренаж:

питание – увеличить продукты, богатые клетчаткой, пить фиточаи, уменьшить крахмал, белый хлеб, сладости;

соблюдать питьевой режим, норма потребляемой воды – 30 мл на 1 кг веса;

выполнение лимфодренажных упражнений;

очистка слюнных желез – разжевывать по утрам маленький кусочек имбиря;

баня – кроме случаев противопоказаний;

ванна с морской солью;

не носить тесную одежду;

регулярная физическая нагрузка;

забота о психоэмоциональном здоровье.

3. Лимфодренажный массаж

Этот вид массажа ускоряет отток лимфы и улучшает метаболические процессы. Общий массаж по лимфатическим линиям ускорит выведение жидкости и уменьшение подкожного жира, а направленная работа проблемных участков позволит уменьшить жировые складки. Отеки уйдут уже после нескольких сеансов, а регулярная работа поможет постепенно уменьшить объемы валиков.

Растирания щетками – прекрасно помогут избавиться от излишков и отвисаний кожи, которые образуются при похудении. Восстановят ее плотность, упругость и избавят от сморщивания и заломов.

4. Аэробные тренировки

Они необходимы для того, чтобы избавиться от излишних жировых накоплений. Одно только правильное питание не справится с большими накоплениями, во всяком случае, придется долго ждать заметного результата. Хотя бы 15 минут в день двигательной активности, намного ускорит процесс! К аэробным тренировкам относятся – бег, танцы, ходьба на лыжах, гимнастические упражнения. А самое простое, эффективное и главное, не имеющее никаких противопоказаний – ходьба. Нужно только следить, чтобы сокращения пульса увеличились на 40% и выше, но не больше, чем 140 ударов в минуту. Большинство авторов всех оздоровительных систем, рекомендуют именно быструю ходьбу, как универсальную нагрузку, которая в отличие от всех остальных не перегружает суставы и ее можно выполнять в любом возрасте и весе.

5. Плавание

Тот, кто регулярно занимается плаванием, не имеет такой проблемы – складок и валиков по бокам и спине. Все движения при плавании, не дают возможности никаким жировым отложениям на теле. Конечно, если плавание энергичное и происходит регулярно. А для сухопутных любителей, есть несколько упражнений, которые имитируют различные плавательные стили и помогают избавиться от ненужных излишков.

Эффективнее всего на складки воздействуют повороты корпуса и наклоны в стороны, их можно делать с отягощением, и разведения руками в стороны.

6. Энергичное скрабирование

Кроме того, что скрабы воздействуют на саму кожу, улучшая ее состояние, они еще и выполняют массажное воздействие. Растирание со скрабами вызывает усиленный приток крови, улучшает общий и локальный обмен веществ, устраняет морщинистость и отвисания кожи при похудении. Хорошо действуют скрабы из кофейной гущи, морской соли, готовые или сделанные своими руками.

Упражнения от складок на спине и боках

Работаем руками

И.П. – прямо, ступни на ширину плеч. Наклонитесь вперед, руки внизу. Оставаясь в этом же положении, сгибайте руки в локтях и поднимайте, чтобы линия рук шла параллельно полу. Выполнить 3 подхода по 10 раз.

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Отжимания

Если не получается отжаться от пола, то ничего страшного, можно отжиматься от любой поверхности, даже от стены. Сделать сколько получится, постепенно довести до 20 отжиманий, затем прибавить повторы.

Плывем брассом

Исходное положение - стоя или лежа на животе. Энергично выполняйте движения, как при плавании брассом. Амплитуда должна быть широкая. Эти движения хорошо помогут размять проблемные зоны, где образовались некрасивые валики.

Делаем лодочку

И.П. – лежа на животе. Вытяните руки и ноги, одновременно оторвите их от пола и слегка покачайтесь. Выполнить 15-20 раз. Можно сделать несколько подходов.

Лук

Это усложненная лодочка. И.П. – лежа на животе. Взять руками щиколотки и слегка покачаться. Хотя бы минуту. Можно постепенно увеличивать время и число подходов.

Чтобы раз и навсегда избавиться от жирных складок, необходимо выполнять самый важный принцип – не навреди! То есть надо аккуратно и регулярно выполнять все основные рекомендации, запасаясь терпением. А если вес очень большой и возраст уже не юный, то следует сначала обратиться к врачу и выслушать все рекомендации. Менять образ жизни нужно постепенно, каждый день, понемногу сокращая порции пищи и увеличивая двигательную активность. Тогда вы и в глубокой старости сможете прекрасно выглядеть и не болеть.опубликовано econet.ru

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