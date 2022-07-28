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Сплит система кондиционирования

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Подскажите где можно купить хорошую сплит систему кондиционирования в Москве? Жара будет еще пару месяцев и уже надоело. Очень жарко в квартире

Вопрос задан 28.07.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Добрый день. Действительно сейчас в Москве жарковато становиться. У нас в квартире установлена хорошая сплит система, производительная и тихая довольно. Если у вас есть желание купить кондиционер в москве или сплит систему то могу порекомендовать сайт https://domclima.ru/konditsionery.html где мы сами покупали хорошую сплит систему на четыре внутренних блока. Дороговато конечно но теперь в квартире можно выставлять температуру в каждой комнате отдельно

    28.07.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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