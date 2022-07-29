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#фасадная облицовочная плитка

Фасадная облицовочная плитка

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Подскажите где продается фасадная облицовочная плитка недорогая и качественная и желательно с бесплатной доставкой?

Вопрос задан 29.07.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Добрый день. Если кого интересует хорошая фасадная облицовочная плитка то я рекомендую покупать такую плитку и другие стройматериалы на сайте kirpichsar так как это уже проверенный производитель стройматериалов. Мы в прошлом году строили себе дом в Подмосковье и много чего заказывали именно у этого производителя. Цены вполне вменяемые, доставка на следующий день после заказа. Ну и ассортимент стройматериалов приличный

    29.07.2022

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