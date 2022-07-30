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Обмен электронных денег

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Ввиду того что многие банки перестали работать а мошейников развелось еще больше - посоветуйте надежный обменный онлайн пункт где можно обменять или вывести на карту свои электронные деньги.В первую очередь интересует вывод Webmoney, Perfect Money, Qiwi, PayPal, Яндекс. Деньги, Альфа-Банк, ВТБ 24, Приват24, Visa/Master Card, Western uniоn, MoneyGram.

Вопрос задан 30.07.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я недавно стала выводить свои заработанные webmoney на карту через обменник https://razmenka.ru/ где всегда курс немного выше чем на других обменниках и деьги приходят на карту буквально через пару секунд после вывода. Еще чем хороша эта обменка - представлены практически все платежные сервисы и можно выводить и криптовалюту и рубли и доллары и евро. Так что могу рекомендовать

    30.07.2022

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