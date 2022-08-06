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Магазин трикотажа

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Открываю небольшой магазин трикотажных изделий, есть пара поставщиков которые готовы давать на реализацию свою продукцию. Но еще ищу хорошего отечественного производителя трикотажа, в первую очередь женского

Вопрос задан 06.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    У нас с мужем есть магазин трикотажных изделий в одном московском ТРЦ. Очень качественный трикотаж производит компания Лотос, на сайте https://trikotaj-lotos.ru/ можно посмотреть изделия которые там изготовляют и там же есть контакты для оптовых закупок. Трикотаж фирмы лотос качественный и недорогой. Пользуется хорошим спросом. Реомендую всем кто торгует трикотажем именно производителя Лотос

    06.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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