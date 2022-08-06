Выкуп битых авто

В Москве по адресу Лефортовский Вал, 7Г ст1 есть фирма которая выкупает битые машины. Мой муж туда сдал свою ауди прошлой зимой, дали нормальные деньги. Сайт сервиса https://buybuyavto.ru/ кстати можно послать им фото битой машины и они скажут предварительную цену за нее. Ну или вызвать оценщика вместе с эвакуатором. Но в принципе платят нормальную цену за битые машины