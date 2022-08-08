Аренда генератора

Как только приближается осень и зима так и встает вопрос - сколько стоит аренда дизельных генераторов

или какая цена генераторов. У нас загородный дом есть и там тоже зимой бывают перебои с энергоснабжением. Мы обычно в декабре берем в аренду мощный дизельный генератор у компании https://pes-generator.ru/ и до марта им пользуемся. А в этом году муж сказал что надо будет купить генератор, так как арендовать дороже стоит в итоге