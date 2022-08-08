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Аренда генератора

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Хочу узнать сколько будет стоить аренда дизельного генератора на три-четыре месяца. Скоро зима, у нас в поселке часто бывает что зимой света не бывает по полдня. Вот думаю арендовать или купить генератор. Подскажите если кто знает

Вопрос задан 08.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Как только приближается осень и зима так и встает вопрос - сколько стоит аренда дизельных генераторов
    или какая цена генераторов. У нас загородный дом есть и там тоже зимой бывают перебои с энергоснабжением. Мы обычно в декабре берем в аренду мощный дизельный генератор у компании https://pes-generator.ru/ и до марта им пользуемся. А в этом году муж сказал что надо будет купить генератор, так как арендовать дороже стоит в итоге

    08.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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