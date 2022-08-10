Если несложный кузовной ремонт требуется то рекомендую Московская область, посёлок Развилка, 15. Срочный ремонт сделают за 24 часа, заявку можно на сайте https://foxzhest.ru/ оставить. Хорошие специалисты в автосервисе там работают, оборудование все есть. Ну вообще ремонт вмятин без покраски сейчас сделать вам могут в многих автосервисах, но мой муж в этом именно делал и остался всем доволен.