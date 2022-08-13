Кино на английском языке

Здравствуйте. Смотреть кинофильмы на английском языке это действительно хороший способ изучать иностранный язык. Я сама в свое время так делала. Могу посоветовать сайт где есть кино на английском и без перевода. Я люблю смотреть кино про зомби поэтому даю ссылку https://movieslist.best/list/zombie-movies/ именно на этот жанр. Но вообще на сайте movieslist большой выбор кинофильмов и разных тв-шоу в оригинальной озвучке