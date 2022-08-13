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Кино на английском языке

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Добрый день. Сейчас усиленно изучаю английский язык. Преподователь порекомендовал смотреть кино на английском языке - без перевода и субтитров, что бы самостоятельно научиться понимать про что идет речь в фильме. Порекомендуйте сайт с кинофильмами в оригинальной озвучке

Вопрос задан 13.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Здравствуйте. Смотреть кинофильмы на английском языке это действительно хороший способ изучать иностранный язык. Я сама в свое время так делала. Могу посоветовать сайт где есть кино на английском и без перевода. Я люблю смотреть кино про зомби поэтому даю ссылку https://movieslist.best/list/zombie-movies/ именно на этот жанр. Но вообще на сайте movieslist большой выбор кинофильмов и разных тв-шоу в оригинальной озвучке

    13.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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