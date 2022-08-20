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Юрист в СПб

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Добрый день. Подскажите хорошего юриста в СПб для ведения дела по взыканию алиментов с моего бывшего мужа. Очень запутанное дело и поэому нужен хороший юрист который специализируется именно по алиментам

Вопрос задан 20.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Добрый вечер. Найти юриста по взысканию алиментов в СПб несложно но я бы вам рекомендовала для начала определится со своим вопросом. Я сама юрист но не по семейным делам, и поэтому хочу сказать вам что правильно поставленный вопрос юристу - решает половину дела. Взыскание алиментов это довольно сложная процедура, особенно если ваш муж долгое время отказывается выплачивать алименты на содержание совместного ребенка. Рекомендую обратиться в юридическую компанию «7 прав» которая специализируется именно на таких семейных делах. Вам обязательно помогут, там работают настоящие профессионалы своего дела

    20.08.2022

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