Юрист в СПб

Добрый вечер. Найти юриста по взысканию алиментов в СПб несложно но я бы вам рекомендовала для начала определится со своим вопросом. Я сама юрист но не по семейным делам, и поэтому хочу сказать вам что правильно поставленный вопрос юристу - решает половину дела. Взыскание алиментов это довольно сложная процедура, особенно если ваш муж долгое время отказывается выплачивать алименты на содержание совместного ребенка. Рекомендую обратиться в юридическую компанию «7 прав» которая специализируется именно на таких семейных делах. Вам обязательно помогут, там работают настоящие профессионалы своего дела