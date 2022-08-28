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Здоровье и красота
#красота #пилинг #кавитация

Клиника красоты в Москве

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Подскажите хорошую клинику красоты в Москве. Желательно что бы делали кавитацию, LPG массаж и пилинг.

Вопрос задан 28.08.2022
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    Ну пилинг и чистку лица делают во многих местах сейчас. С кавитацией и lpg массажем посложней будет найти хорошую клинику. Могу порекомендовать вам салон красоты лифтинг студия Кожа что находится в Москве, в районе метро Павелецкая. Можете посмотреть сайт салона Кожа https://lifting-skin.site/ или
    позвонить им, телефон салона красоты +7(977)760-0799
    Я сама там недавно делала lpg массаж и сейчас хожу на процедуры ботокса. Мне нравиться этот салон красоты, lpg массаж очень эффективен женщинам старше 40 лет да и другим возрастным группам тоже. Также в салоне красоты кожа очень неплохо делают вакуумный массаж и мезотерапию. Но повторюсь, такие процедуры делают многие салоны а вот LPG массаж не везде вам могут предложить. Еще могу посоветовать процедуру холодная плазма и нитевой лифтинг. Кожа лица после этих процедур становиться и свежей и моложе. Но все таки обязательно попробуйте lpg массаж - это самое лучшее что сейчас могут предложить наши московские косметологи

    28.08.2022

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