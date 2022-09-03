Ну в СПб есть немало магазинов сантехники где можно купить все что угодно для дома или квартиры. Могу порекомендовать интернет магазин https://unitdom.ru/ где мы этой весной купили много чего для нашего нового дома. Юнит Дом - это онлайн магазин где продается любая сантехника лучших мировых производителей.

Мы решили купить акриловаю ванну Orans BT-65107 размером 150x150, так как давно хотели именно такую. Акриловая ванна приятная на ощупь и вода долго не остывает. Еще муж захотел купить душевую кабину Deto A 09 LED с гидромассажем. Тоже хорошая вещь, приятно постоять под струями горячей воды. Ну а я выбрала большое зеркало Misty Канада 75, такое зеркало как раз подходило под дизайн нашего санузла. Конечно же в Юнит Доме купили унитаз и биде. Менеджеры магазина помогли подобрать нам смесители для нашей сантехники, выбрали новую коллекцию итальянских смесителей Devon&Devon Dandy.

Ну и конечно же как в любом приличном интернет магазине Юнит Дом осуществляет доставку купленного товара. Наш дом в Ленинградской области, примерно 55 км от СПб. Привезли все в оговоренное время и помогли выгрузить и занести все наши покупки. Так что можете смело заходить на сайт Юнит Дома и покупать сантехнику