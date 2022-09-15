Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Гаражное оборудование
Аноним
Лайфхак

Гаражное оборудование

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Решили с напарником открыть автосервис. Где можно купить хорошее и недорогое гаражное оборудование? Интересуют любой оборудование для шиномонтажа и тд

Вопрос задан 15.09.2022
34
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Могу посоветовать вам где можно купить гаражное оборудование недорогое и разнообразное. Мой муж владеет двумя сто в Москве и сказал что хорошее гаражное оборудование дешевым не бывает. Ну это в принципе и понятно. Так что если есть желание заниматься автосервисными и гаражными работами- то купите для начала что то не очень дорого. Шиномонтажное оборудование например

    15.09.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.