Есть сайтов но нет траффика

Если вам нужны продажи на сайте, или лиды как говорят профессионалы то я бы порекомендовала сервис интернет маркетинга https://servicebutton.ru/ где вам помогут с лидогенерацией. Что такое лидогенерация сайтов - это комплекс мер для того что бы на вашем сайте покупали товар или делали заказы на услуги которые предлагает ваш сайт. Услуги лидогенерации обычно стоят не дешево но без них можно вообще не дождаться продаж