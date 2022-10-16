Добрый день. Пару лет назад заказывали разработку рецептов косметики в компании https://triuslabs.com/ и остались довольны результатом сотрудничества. Нас интересовала в первую очередь минеральная косметика, аргановое масло для волос, крем для депиляции и силикон. Специалисты triuslabs.com сами разработали оригинальную рецептуру под наш заказ и наладили производство на наших мощностях. Так что можете смело обращаться к ним и делать заказ на контрактное производство косметики под вашей маркой/именем.