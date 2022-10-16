Кому или где можно заказать производство косметики под нашим брендом? Нужно разработать как рецептуру так и помочь с производством. Интересуют только компании которые могут показать свою работу и имеющие отзывы от заказчиков
Добрый день. Пару лет назад заказывали разработку рецептов косметики в компании https://triuslabs.com/ и остались довольны результатом сотрудничества. Нас интересовала в первую очередь минеральная косметика, аргановое масло для волос, крем для депиляции и силикон. Специалисты triuslabs.com сами разработали оригинальную рецептуру под наш заказ и наладили производство на наших мощностях. Так что можете смело обращаться к ним и делать заказ на контрактное производство косметики под вашей маркой/именем.
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