Психология

Как понять закончил со мной абьюзер или нет

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Мы были в отношениях шесть лет. К его манипуляциям я привыкла, многое пропускала мимо ушей, прямых оскорблений, обзываний и унижений не было, всё как- то терпимо. Его эгоизм и ворчание я списывала на трудный характер. Он изменился очень резко, отстранился, игнорировал, замкнулся, перестал со мной общаться , ему перестало нравиться всё, что я делаю: еда, наше общее увлечение разведением цветов, плодовых деревьев, сортового картофеля, в общем предмета гордости перед соседями в округе. Он перестал для меня делать приятные вещи, прекратил со мной близость . С каждым днём становился всё более раздражительным, сидел в телефоне, выбегал на улицу ответить на звонки и сообщения, однажды я слышала его разговор с женщиной. Я только раз его спросила в чем дело, получила агрессию в ответ. Поехали в магазин, по дороге впервые увидела ярость, ненависть, отторжение от него. Я вышла из машины и уехала к себе домой. Мы на разных территориях, но виделись почти ежедневно, нам по 55 лет обоим. Дома я попыталась найти ответы в интернете, нашла, квалифицировала его как скрытого нарцисса. Была " парализована" , уничтожена ,шокирована. На эмоциях настроила текст с прощанием, в котором изложила суть происходящего и причину его резкой ко мне перемены. Я не сказала ему, что поняла, что он абьюзер, просто сказала, что он нашёл мне замену, сам не признался и поэтому я больше не приеду к нему. На утро был пинг" у тебя всё нормально", я ответила" да, всё нормально, а как у тебя". Замолчал, вышел на связь через месяц: " прошёл месяц, ты чё не скучаешь". Ответ он получил не сразу, я потянула время, сказала ему, что раз у него другая , то ей и занимайся. Он не признался естественно, через несколько дней пришёл меня пылесосить. Сказал, что я нужна ему, просил вернуться. Я может и отказала бы сразу, но там 5 животных наших общих, три собаки и две кошки, там мой труд, мои клумбы, мои яблоки, мои ягоды, моя картошка, в доме вся моя мебель и техника, там мои личные вещи, в общем там всё сделано на мои деньги. Но главное это живые души, по которым я очень скучала. Я вернулась, уже без иллюзий на чувства, просто как хозяйка, от него ничего не ждала. Он сказал мне, что ему надо, чтобы я была здесь, на его территории, в его доме. Все соседи и друзья знают меня, ему нужен статус семьянина. На себя я забила, я помнила про измену и поэтому доверия к нему не было. Я попробовала забрать хоть одну собаку, не отдал. А поскольку спонсором всей нашей общей жизни была я, то меня охватывал ужас от участи бедных животных. Я решила, что если не будет оскарблений в мой адрес, то бог с ним, лишь бы животины не страдали. Но он снова начал. Теперь я понимаю, что это моё возвращение было целью отомстить, обесценить до конца и выбросить. Всего полтора месяца я смогла продержаться. В это время он делал всё то, что делал раньше: перезванивался с другой, переписывался, ещё мной протраингулировал, затащив видимо в тот магазин, где она работала и т.д. Я сказала ему, что больше не приду, и ты не будешь вытирать об меня ноги. Собралась и ушла. Это было 2 сентября. Приехав домой получила от него пинг, " спасибо за все, что ты для меня сделала, я буду скучать, возвращайся". Я не хотела отвечать, но будучи не в теме пингов как таковых, ответила всё - таки, тоже его за всё поблагодарила, сказала, что у меня нет столько денег, чтобы по мне скучать, пожелала ему хорошего вечера. Он ответил, что ему не нужны мои деньги. Я ответила, что всё остальное у тебя было. Всё, после этого больше нет никаких от него вестей. Моё состояние в настоящий момент просто ужасное, в основном, это всё та же боль за собак и кошек, я уже не люблю его, это точно. Боль от предательства убивает меня, дружбу предал, я подняла его с кален ,когда он был без копейки, в дырявом доме, без всего вообще, попросту на пепелище. Прочитав этот пост про ринги и кэмбэки я хочу сатисфакции. Ну или хотя бы объясните пожалуйста мне, при наличии новой женщины у него будет ли он снова пытаться меня вернуть, как действовать мне лично в моей ситуации если напишет мне. Я не могу все так оставить, он загубит животных. Помогите. Как сделать так, что бы он притащился ко мне, а я уж решу что с ним делать. Спасибо.