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Отношения дети-родители

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Всем привет. Как то попадался телеграм-канал с советами как выстроить доверительные отношения между детьми и родителями. Сейчас не могу найти. Подскажите если кто знает

Вопрос задан 21.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Да, есть такой канал, я сама подписана и постоянно читаю и иногда сама задаю вопросы. Телеграм канал называется как выстроить хорошие доверительные отношения между родителями и детьми, можете сами подписаться https://t.me/greatparentsbot?start=5621041754 и принять активное участие в обсуждении, задавать вопросы или давать советы

    21.10.2022

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