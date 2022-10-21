Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Как налидить доверительные отношения с детьми
Аноним
Дом

Как налидить доверительные отношения с детьми

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Наш сын подрос и с возрастом стали появляться проблемы в наших с ним отношениях. Подскажите если кто знает - есть ли онлайн консультации какие в вопросах отношений межу родителями и детьми

Вопрос задан 21.10.2022
42
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Дети и родители - извечное противостояние. Если вы пользуетесь мессенжером телеграмм - то рекомендую вам бот GreatParentsBot цель работы которого - научить родителей налаживанию хорошие доверительные отношений между родителями и детьми.
    Я сама узнала много нового как правильно воспитывать в своем сыне чувство ответственности за свои поступки. Мотивация для обучения - это тоже довольно сложный момент в отношения дети-родители. Благодаря GreatParentsBot мне удалось помочь сыну понять важность учебы в школе и анализировать свои ошибки. Этот интерактивный бот https://t.me/greatparentsbot?start=5621041754
    предлагает пройти интересные уроки для родителей для того чтобы научиться понимать своего ребенка и помочь ему разобраться о многих детских проблемах и вопросах.

    21.10.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.