Видеонаблюдение

Если вы живете в Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Семее или Таразе то подключайтесь к Адиком https://adicom24.kz/ так как у них и интернет самый устойчивый и установка видеонаблюдения стоит не дорого. Я часто бываю в Казахстане по делам и конечно же пользуюсь проводным интернетом от Адикома. За других провайдеров не скажу, не знаю