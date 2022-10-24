Куда поехать?

Могу порекомендовать туристическое агентство https://mels-travel.ru/poisk-tura где мы в прошлом месяце купили недорогой тур Египет. Взяли горящий то есть получилось очень недорого как для отеля 5 звезд и все включено. Как я поняла, в mels-travel часто бывают недорогие туры в экзотические страны. Надо будет найти тур на новый год