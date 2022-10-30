Правильное решение. Недвижимость в Турции относительно недорогая пока что и многие люди покупают там квартиры. Не обязательно в Анкаре или Стамбуле кстати. Море есть почти везде, страна довольно безопасная. Посмотреть цены на недвижимость в Турции можно на сайте https://hasporealty.com/ и сейчас можно купить квартиру в стамбуле недорого. Ну относительно недорого конечно