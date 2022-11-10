Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Где интересные сайты?
Аноним
Вдохновение

Где интересные сайты?

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Порекомендуйте интересные сайты - где можно почитать про все на свете и без политики желательно. Просто сидеть и читать интересные новости и рассказы - желательно не очень длинные Спасибо

Вопрос задан 10.11.2022
54
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Я сама уже пару месяцев как читаю интересные читаемые новости на сайте https://jb5.ru/ без политики и прочей чернухи. Просто интересные факты, истории и рекомендации на все случаи жизни. Сегодня например была свежая подборка прикольных картинок из соцсетей для поднятия настроения. Такие позитивные новости и тд на этом сайте каждый день бывают, обновления практически каждый день

    10.11.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.