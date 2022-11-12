что такое полиграф?

Даже подготовленным и опытным специалистам может быть трудно отличить правду от лжи в предоставляемой ими информации. В таких случаях на помощь приходит специальный прибор.

Полиграф — современный технический прибор, используемый в психофизиологических исследованиях для синхронной регистрации совокупности показателей психофизиологического состояния организма человека. Результаты регистрации выводятся на экран монитора в виде графиков – полиграмм для оценки достоверности сообщаемой информации.

С необходимостью прохождения проверки на полиграфе вы можете столкнуться в ситуациях обмануть детектор лжи , когда цена лжи слишком высока и вам необходимо ее достоверно выявить – при приеме на работу, в процессе работы, при увольнении, в судебном процессе и до судебного разбирательства, если необходимо урегулировать острые конфликты в семье. Задача полиграфолога состоит в том, чтобы в результате полиграммного анализа определить степень осведомленности испытуемого о рассматриваемых событиях и отличить ложные срабатывания от истинных.

Ваша задача без проблем пройти полиграф. 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 22

4 этаж (вход в здание с Невского пр.) В обычно жизни человеку не приходится сталкиваться с такой процедурой (тест на детекторе лжи), поэтому, вполне естественно, что она может казаться пугающей.