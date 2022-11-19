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Тепловая пушка

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Подскажите где можно взять в аренду тепловую пушку в Красноярске. Дизельную или газовую, на длительный срок, до 6 месяцев

Вопрос задан 19.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В прощлом году про прокат пушки можно было узнать на сайте https://24прокат.рф/klimaticheskoe_oborudovanie/ и наш стройтрест там и арендовал дизельную тепловую пушку. В Красноярске морозы рано начинаются и потому прокат пушки для строек или производств актуален уже с началом осени. Так что спешите узнать. Кстати там и другое климатическое оборудование можно купить или взять на прокат

    19.11.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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