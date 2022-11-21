Есть онлайн курсы турецкого языка https://tvoyturetskiy.ru/ и там можно изучать язык по скайпу. Групповые и индивидуальные занятия. График обучения можно составить как вам будет удобно. Опытные преподаватели, много носителей языка. Судя по отзывам - изучать турецкий язык по скайпу - не самая плохая идея. У меня с изучением языка свои сложности, так что я вряд ли буду учить турецкий. Английский довольно хорошо знаю, мне хватит