Здоровье и красота

АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ АРМИИ МИРА.

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ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ДЕГЕНЕРАТЫ, ТО ЕСТЬ, ВЫРОЖДЕНЦЫ. Вооружённые силы ненормальных. В природе ничего подобного нет. Значит и этих - никаких быть не должно. ВС стран мира или точнее вооруженные жулики и воры защищают в действительности только уголовников. Как минимум, жуликов и воров, проходящих по всем статьям своих же УК – «Театр военных действий» -жульничество. Пример: «Армия обороны Израиля (Жидаиля)» включает в себя все армии мира. Иначе это государство паразит и не сформировалось бы. Увы, но необходимо формирование своих вооружённых сил всех «стран», цветов и наружностей во всемирном масштабе. Без командования, уставов и военной жидовской актёрской формы. Их задача будет заключаться в ликвидации ненормальных. Которых ещё называют жидами. «Правит» природа. Убрать жульнические СМИ. Оставить на переходный период пару каналов на КВ и длинных волнах. Дальность действия приличная, хватит. Заросли жидовских ретрансляционных вышек убрать. От облучения погибает и растительность. Прекратить все сионистские (см. «Сионские протоколы») спортивные соревнования и празднования. Необходимо, не откладывая, уничтожить ненормальных с их дегенеративными кланами и правлениями. Дальше в спокойной бесшумной обстановке разберёшься. У тебя правителей нет. --------------------------- Статья: «Почему Евреи вырождаются, о дегенератах, гомосексуализме…» - дегенераты покрали оружие и безнаказанно занимаются глобальным вредительством. Некоторые не знают меры. Правят миром. Ни больше, ни меньше.