Здоровье и красота

Тексты не продаются?

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Бизнесу не нужна статья ради статьи. Любой текст - это инвестиция, инструмент. Бизнес отдал деньги, а взамен получил что-то, что поможет ему решить какую-то задачу. Вот так просто это работает. <a href="https://letterastudio.ru/teksty-na-sajt">Тексты на сайт</a> Глобальная цель коммерции - заработать или сэкономить деньги. Если текст помогает решить эту цель, бизнес любит, обращается еще и рекомендует другим. Если нет - ищет других исполнителей. Портфолио студии копирайтинга должно быть максимально понятным. Потому что для человека, который не работает каждый день с текстами сложно увидеть разницу между текстом, написанным "на коленке" для поисковых систем и текстом, который писали для людей, но с учетом сео-оптимизации страниц сайта.