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#доски обьявлений бесплатно

Доски обьявления

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Подскажите хорошие бесплатные доски обьявлений. Накопилось много нераспроданого в офлайн магазине товара и теперь хочу выставить их в интернете на продажу. Есть конечно популярный сайт ..ито но мне не нравится политика руководства этого сайта. Ищу что то новое с понятными условиями обьявлений и продаж

Вопрос задан 19.12.2022
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    Добрый вечер. Могу порекомендовать относительно новый сайт бесплатных объявлений https://avizo.pw/ где можно выставить на продажу практически любой товар или найти и купить разные интересные вещи. Я сама несколько раз уже покупала на этом сайте нужные мне книги, которые в офлайн магазинах стоят дороже. Также продала на этом же сайте ненужные мне горный велосипед и велотренажер. Простая форма подачи объявлений и удобный поиск по города - причем не только по крупных но и по небольшим городам. Также удобный поиск товаров по карте. Находишь нужный тебе город и смотришь что там можно купить. Администрация сайта лояльная ко всем пользователям, можно задавать любые вопросы и ждать ответа недолго. Ну вообщем могу порекомендовать - новая доска объявлений avizo.pw достойная альтернатива другим аналогичным сайтам

    19.12.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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