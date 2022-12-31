Психология

Как жить с матерью абьюзером?

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Дело в том, что меня буквально посадили на привязь, эта женщина просто заперла меня с собой. Всё мои 17 лет она меня избивает и психологически давит. Сейчас история повторяется. Я не понимаю, что мне делать в такой ситуации. Отец болеет раком лёгких и лежит с сильными проблемами в позвоночнике (он буквально сломан) и мать единственная кто может его обеспечить. Жертвой данного насилия являюсь не только я, но и моя сестра и младший брат. Без понятия, что делать. Я в отчаянии. Я думала,что смогу сбежать от неё, если покончу жизнь самоубийством, но поняла,что без меня сестре и брату настанет хана мягко говоря.. Подскажите пожалуйста, что я могу сделать..?