Здоровье и красота

Мужчина обвиняет

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Мужчина присылай сообщения картинками и видео) через общую знакомую, с её телефона приходили сообщения. С января 2022 года. Будучи многие годы одна после развода, в октябре 2021 года я проявила интерес с одному мужчине. В октябре же этого года я поняла, что он опасен ( хотел прописаться и поселиться у меня в комнате.) Отношения с ним не начались. Но его мать распрострагяов слухи, что якобы есть. А в январе я начала получать сообщения от другого человека через общую знакомую. Мать мужчины, у которого нет жилья помешала общению и дальше ВатцАппа ничего не продвинулись. Прошёл год. А этот человек продолжает утверждать, что у меня, якобы есть интерес к человеку, который намеревался у меня поселиться. Говорит всем об этом, пии этом из телефона не вылез. Я его не видела ещё. Но завишу от него. Подробности рассказать не могу. Он влиятельный. Утверждает и утверждает, что у меня 2 мужчины. Это унижает меня. Параллельные отношения - не для маня. Лжесвилельствование. Очень тяжело морально.