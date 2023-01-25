Идите учитесь массажу и вперед?

Есть интересная тема купить подарочный сертификат Массаж-антистресс — это уникальный тип расслабляющего массажа, с использованием натуральных эфирных масел, а также смеси из них. Подойдет для тех, кто хочет расслабиться и перезагрузиться душой и телом. Мастер расспросит о вашем состоянии здоровья и учтет все пожелания. Затем он сделает расслабляющий массаж всего тела. В процессе будут использоваться специальные аромамасла, которые содержат полезные растительные компоненты. Во время массажа они глубоко проникают в кожу, увлажняя ее и оказывая тонизирующее действие