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qwertyy
Напитки

Что означает Хо на Хеннесси?

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Что означает Хо на Хеннесси?

Вопрос задан 22.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Создан в 1870 году правнуком основателя Морисом. Напиток предназначался для друзей Мориса и стал первым коньяком с надписью eXtra Old cognac на этикетке. XO расшифровывается как "Extra Old" - более 100 коньячных спиртов, выдержкой 20-30 лет. хеннесси парадиз экстра можно выбрать продукцию как в подарок или для себя, так и для бизнеса. Mагазин отличается персональным подходом: профессиональные кависты – специалисты по элитному алкоголю – помогают с выбором товара. У нас есть собственный склад, чтобы не заставлять покупателей долго ждать.

    22.03.2023

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