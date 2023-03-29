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Здоровье и красота

Клиника красоты в СПб

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Скажите пожалуйста - в СПб есть хорошая клиника красоты с невысокими ценами? Интересует ботокс и мезотерапия. Ну и массаж конечно тоже был бы кстати

Вопрос задан 29.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Недорого ботокс в СПб в клинике https://beauty-park.ru/ делают, от 300 руб за 1. Мезотерапию в клинике этой тоже делают да в принципе все процедуры на лице и теле, все как в хорошей клинике красоты. Массаж точно есть, я сам иногда хожу на расслабляющий массаж и мужа могу даже затащить раз в месяц. Лазерная косметология в клинике beauty-park считается лучшей в СПб, так что могу рекомендовать

    29.03.2023

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