Напечатать рекламные материалы

Хорошая и недорогая типография в Москве это конечно же https://print-xp.ru/

и насколько я помню она как раз в цао находиться, Кутузовский проспект. Наша компания заказывала там печать рекламных буклетов прошлом году - все остались довольны. В типографии современное оборудования и можно заказать печать стиккеров, открыток, бумажных пакетов и всего остального с нужным вам логотипом