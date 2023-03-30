Порекомендуйте хорошую кофемашину. Именно хорошую а не китайский нонейм какой. Хотел бы купить кофемашину миле или сименс. Вопрос цены не стоит
Хорошая кофемашина, если вопрос цены не стоит - то лучше всего купить кофемашину миле. Посмотрите на сайте https://hibbert.ru/catalog/kofemashiny/ сейчас есть в продаже Кофемашина MIELE CVA7845OBSW и это действительно лучшая кофемашина которую можно купить в Москве сейчас. Дорого довольно но Кофемашина MIELE CVA7845OBSW
стоит своих денег. Встраиваемая кофемашина с возможностью подключения в водопроводу. Очень удобно
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