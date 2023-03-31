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Дети

Оригинальный подарок ребенку на 4 года

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Племяннице скоро 4 года исполняется. Любит конфеты больше всего, хочу купить какой то оригинальный подарок с конфетами и с чем то полезным, обучающей игрой внутри или что то подобное. Посоветуйте если кто знает

Вопрос задан 31.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Посмотрите на сайте Сладкие подарки https://lorian.ru/catalog/sladkie-podarki/ я сама там пару месяцев назад покупала подарок для ребенка 4 лет. Набор - хорошие конфеты и развивающая игра Пиши-Стирай. Для детей которые только начинают учиться писать прописью - как раз есть будет стимул учиться. А конфеты в наборе действительно хорошие. Можно выбрать разный вес, цена не сильно высокая кстати

    31.03.2023

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