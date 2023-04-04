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Насосы для скважин

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Порекомендуйте хороший насос для скважины. Сейчас пишут часто что насосы Vodotok очень неплохие, кто может пользовался - какие впечатления?

Вопрос задан 04.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Добрый день. У нас уже с полгода работает насос Vodotok и пока что никаких нареканий нет. Покупали этот насос в интернет магазине https://pakstore.ru/skvazhinnye-nasosy/ так как у нас в Краснодаре именно этот магазин пользуется популярностью - хороший ассортмент товаров для водоснабжения и отопления и низкие цены. У нас Vodotok 3QGD 1.2-50-0.37 погружной насос для скважины установлен, качает воду хорошо. Тихий и производительный

    04.04.2023

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