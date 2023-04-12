Энергооборудование

Недавно покупали дифф автоматы и узо в интернет магазине. Там кажется и другое разное электрооборудование продется. Ну провода-кабели точно есть, за все остальное не скжу, муж этими делами занимается. А вот узо и дифф автоматы точно есть и в хорошем ассортименте. Это интернет магазин u-energo.ru и доставка у них конечно же есть. Ну сейчас действительно проще всего покупат такие вещи в интернет магазинах - и дешевле и ассортимент всегда хороший