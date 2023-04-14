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Как вернуть девушку?

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Расстались с девушкой. Хочу вернуть ее и не знаю как. Не могу забыть ее и не хочу, другую искать тоже не вариант. Что делать, подскажите если кто бывал в такой ситуации

Вопрос задан 14.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я сама конечно в такой ситуации не бывала, так как сама девушка в какой то мене но подсказать могу. Зайдите на сайт https://verdikt-byvshei.ru/ и возможно там вы сможете узнать как вернуть любимую девушку. Это сайт известного психолога Максима Вердикта и у него большой опыт в решении таких или аналогичных вопросов. Желаю удачи и что бы вы снова были вместе со своей любимой

    14.04.2023

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