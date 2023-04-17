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Фильмы 2023 года

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Есть ли уже новые фильмы 2023 года и если есть - где можно посмотреть или узнать про новинки кино за 2023 год

Вопрос задан 17.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    на сайте https://filmi-2023.org/ можно уже смотреть новые фильмы 2023 года. Сейчас уже май и новые фильмы и сериалы уже выпущены, есть довольно неплохие интересные фильмы. Я например на днях посмотрела кино смертельный Пранк 2023 года - вполне интересное кино, мне понравилось. Ну вообщем загляните на сайт filmi-2023.org и увидите что несмотря на кризис киноиндустрия всего мира работает и смотреть фильмы 2023 года можно в онлайн

    17.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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