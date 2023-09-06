Где приобрести термоконтейнеры

Наша фирма развивается. получили заказ на обеспечение питанием несколько организаций. Соответственно появилось много вопросов и проблем. Один из них - где купить надежные и недорогие термоконтейнеры для еды
Найти фирму, которая выпускает недорогие и долговечные термоконтейнеры для пищи не трудно. Достаточно первичных навыков поиска в интернете. Другой вопрос - может вместо пластиковых термоконтейнеров использовать одноразовые бумажные/картонные? Всё-таки пластик не совсем экологичный материал.
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