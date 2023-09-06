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Алексей
Технологии

Террасная доска

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Делаем ремонт в доме и решили сделать открытую веранду. Определились с типом покрытия - будет террасная доска. Может подскажите, где её купить по дешевле?

Вопрос задан 06.09.2023
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    Ответы на вопрос (3)

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    Продолжу - террасная доска из ДПК это современный материал из древесной муки, полимера (полиэтилен низкого давления), красителей и стабилизаторов. Влагоустойчив и долговечен. Почти полностью имитирует дерево. А, купить террасную доску по низкой цене можно только у производителя, так как отсутствуют перекупщики с их "наценкой".

    06.09.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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      Продолжу - террасная доска из ДПК это современный материал из древесной муки, полимера (полиэтилен низкого давления), красителей и стабилизаторов. Влагоустойчив и долговечен. Почти полностью имитирует дерево. А, купить террасную доску по низкой цене можно только у производителя, так как отсутствуют перекупщики с их "наценкой".

      06.09.2023

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      Комментарии (Всего: 0)

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        В вашем случае порекомендовал бы террасную доску из ДПК. Это современный материал из древестно

        06.09.2023

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        Комментарии (Всего: 0)

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