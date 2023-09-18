Здоровье и красота

Интуитивый метод голодания.

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У меня возникла психологическая потребность и были непроизвольные условия, которые побудили меня к сухому голоданию. Мне совсем не хотелось пить и есть. Мотивация отсутствовала и потребность к ней тоже. Просто меня привело через позитивные ощущения моего организма к самому голоданию. И сечас по привычке, с утра после 36 часового процеса сухого голодания, я выпила воду, но не один, а два стакана воды, как собственно всегда. Но салат плюс ещё после одного пройденного часа съела рис с салатом капусты, моркови ю, лука и майонеза. С тех пор прошло четыре часа. И чтоб убедиться в правильности подхода к сухому голоданию, я решила поискать в интернете информацию к этой теме.