Подключение к Сбис

Требуется быстро, правильно установить и настроить СБИС в нашей организации. Из возможных проблем - наличие нескольких филиалом. Интересует возможные цены на данное действие и адрес компании, которая занимается такими услугами.
Современный бизнес тесно связан с электронными средствами связи. Наличие специфических программ является обязательным условием работы организации. Поэтому - СБИС стал обязательным приложением на компьютере нашего главного бухгалтера.
Программу нам установили и настроили сотрудники компании Ай-Ти Северо-Запад. На странице https://it-nw.ru/tarify-i-uslugi/ можете ознакомиться со стоимостью их работы и перечнем дополнительных услуг.
Да, и наличие нескольких филиалов предприятия не является проблемой.
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