Еда

Ресторан с доставкой

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Многие помнят ковидные ограничения несколько лет назад. Так вот. В то время мы начали заказывать еду из ресторанов домой. У нас есть любимые ресторанчики, но предстоит длительная командировка в Новороссийск. Подскажите есть в этом городе хорошие рестораны с доставкой еды? Так-то по интернету много всякой информации, поэтому желательно личное мнение местного.