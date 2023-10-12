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Андрей Аксеновский
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подскажите отель

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Отправляюсь в командировку в Новороссийск на 3 дня. Может местные подскажут хороший и не дорогой отель. Можно и хостел. Главные требования: наличие интернета, удобное спальное место, горячая вода (для кофе).

Вопрос задан 12.10.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Хотя я и не местный но могу порекомендовать в Новороссийске капсульный отель Кубико https://www.group-amd.ru/kubiko. Вам предлагают индивидуальную шумоизолированную капсулу, отделенную от других деревом. Всё как ваших запросах, плюс ещё оборудованное место для работы, личный шкаф для вещей. Да, кофе и чай бесплатно

    12.10.2023

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