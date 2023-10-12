подскажите отель

Хотя я и не местный но могу порекомендовать в Новороссийске капсульный отель Кубико https://www.group-amd.ru/kubiko. Вам предлагают индивидуальную шумоизолированную капсулу, отделенную от других деревом. Всё как ваших запросах, плюс ещё оборудованное место для работы, личный шкаф для вещей. Да, кофе и чай бесплатно