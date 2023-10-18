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Алексей
МОТОР

Посоветуйте

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Понимаю, что это не форум автомобилистов, но всё таки спрошу - возможно ктото подскажет. В машине скапливается жидкость под ковриком со стороны водителя и пассажира. У знакомых спрашивал - говорят это от обуви. Но как уменьшить, а лучше устранить, а то сгниет машина.

Вопрос задан 18.10.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Самый простой вариант - поменяйте коврики. В данном случае подойдут резиновые. Хотя, сейчас появилась хорошая альтернатива это 3D коврики. Их делают под конкретную машину, то есть будут "сидеть как влитые". Влага с обуви не попадет под коврик. Подробнее можно почитать на https://www.koonka.ru/

    18.10.2023

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