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Алексей
Усадьба

Дача

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Привет! В этом году моя семья стала владельцем настоящей усадьбы за МКАДом. Просторный дом, 15 соток земли, рядом лес и озеро. Красота! Со следующего года собираемся вплотную заняться "земельным вопросом" - поставим теплицу, цветочки и прочее. Поэтому вопрос - подскажите, как окультурить грядки, чтоб было красиво и функционально.

Вопрос задан 09.11.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    В интернете много информации по украшательству дачных участков. Если, нужна функциональность, то советую https://грядкироссии.рф/. Тут можно заказать оцинкованные, одно и многоярусные высокие грядки с доставкой по России. Такие грядки и прослужат долго и выглядят замечательно.

    09.11.2023

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