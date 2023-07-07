1 признак, который указывает на настоящие чувства мужчины

Психолог Виктория Кирста расскажет об одном верном признаке, который точно указывает на то, что мужчина вас любит.

Как же часто женщины ломают головы над тем, а действительно ли любит их мужчина? Да, конечно, хочется действительно знать ответ на этот вопрос. Ведь даже когда, кажется уже и так все очевидно и мужчина даже сам вам уже неоднократно говорил и уверял, что любит, все равно хочется знать это наверняка. И тут я согласна, ведь прежде всего нужно смотреть на действия и поступки мужчины, а не только слушать, что но вам говорит. Поэтому ориентироваться только на слова я бы тоже не советовала.

Признак, который точно укажет, что мужчина вас любит

Но есть один признак, который присутствует почти у всех мужчин, которые действительно любят свою женщину. И это постоянно проявляется в их отношении к ней. Итак, если мужчина действительно вас любит он будет беречь вас. Да, вот так все просто. Ведь любовь – это прежде всего хорошее, бережное и трепетное отношение, и уже только потом все остальное .

То есть, если у вас возникает вопрос, «а любит ли он меня вообще?», тогда просто посмотрите на то, как он к вам относится. Помогает ли он вам по дому, позволяет ли вам носить тяжелые сумки из магазина или нет, проверяет ли, чтобы вы были накормлены и тепло одеты, чтобы были здоровы и не перерабатывали и сами не шли поздно вечером домой, ведь он не хочет, чтобы вам что-то угрожало? Он заступается за вас, когда вас кто-то обижает или просто остается в стороне?

Он вообще может спокойно смотреть на то, как вы, например, плачете или он готов на все, лишь бы вас как-то утешить и успокоить? Ведь ему действительно больно от ваших слез. То есть он заботится о вас и бережет вас от всего плохо, что может с вами случиться или нет? Хранит или он ваш душевный покой или нет? Ему вообще важно, как вы себя чувствуете?

Если «да» и именно так он к вам и относится, как к своей маленькой любимой девочки, и поэтому он всегда вас проведет, встретит и во всем вам поможет, ведь для него ваша безопасность - это прежде всего, тогда можете даже не сомневаться - он души у вас не чает и действительно очень сильно вас любит. Ну, а если он далеко не так к вам относиться ... Тут уж, как говориться, делайте выводы.

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Только запомните, что бережное отношение мужчины должно проявляться не просто на словах, а прежде всего именно в его действиях по отношению к вам. Ведь это его усилия, его эмоциональный, физический, материальный и, если хотите, душевный вклад в вас. Это его действия, направлены на то, чтобы сделать вас счастливой и довольной собой, а значит и его тоже. Вот как это работает.

Если же только вы одни постоянно думаете о том, как же сделать жизнь вашего мужчины еще более комфортной и счастливой, а он сам даже и близко не задумается о том же относительно вас, тогда он точно вас не любит, а только использует, ведь ему так просто удобно.

Конечно, не менее важно, чтобы мужчина находил для вас время и уделял вам внимание. Чтобы, например, хотел вас как-то развеселить, когда у вас плохое настроение. Чтобы старался быть лучшим для вас. Вот я, например, лично знаю случаи, когда мужчины так влюблялись, что начинали делать то, что никогда раньше не делали и что им в принципе не свойственно.

Они начинали писать стихи или пели песни под окнами, устраивали романтические ужины в необычных местах. Дарили охапками любимые цветы той женщине, которая пленила их сердце и мысли. Одним словом, любовь меняла этих мужчин к лучшему и что самое главное - они сами хотели меняться и делать что-то приятное для любимой женщины, ведь им это также было в радость.

Но, как я уже отмечала в начале этой статьи, основным признаком настоящих чувств мужчины к вам все также есть и остается его хорошее, бережное и трепетное отношение к вам, кто бы там что не говорил. Просто поверьте мне и запомните это. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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