1 простой вопрос, который улучшает брак

В этой статье Павел Зыгмантович расскажет об одном простом вопросе, который может помочь серьёзно улучшить брак.

Что нужно, чтобы сделать брак счастливым? Не так уж и много. Нужно просто регулярно делать надлежащие действия, и этого вполне достаточно.

Важный вопрос, который улучшит ваши отношения

Главное — соблюдать регулярность, и чтобы действия были не абы какие, а надлежащие.

Важное примечание: если один из супругов старается, а второй жирует на этом, свесив ножки, такой брак никогда не станет счастливым. Обоюдность здесь — принципиальное условие.

Так вот, сегодня как раз такая заметка — сразу для обоих супругов. Я расскажу об одном простом вопросе, который может помочь серьёзно улучшить брак.

Не стану тянуть кота за хвост, а сразу озвучу этот волшебный вопрос.

Вот он: «Чем я могу помочь супругу/супруге?»

Инструкция по применению: каждый раз, глядя на супруг/супругу, задавайтесь этим вопросом. Каждый раз размышляйте — а чем я могу помочь ей/ему в этот конкретный момент? Время от времени задавайте этот вопрос вслух — тоже очень полезно.

Ну и, разумеется, помогайте, если можете.

Чтобы добавить больше понимания и закрепить информацию, даю подробности — почему этот простой вопрос так хорошо работает.

Дело в том, о чём я неоднократно писал и говорил. А именно: в браке ценится безопасная и питательная атмосфера.

Если немного конкретизировать, то получится так: супруги считают свой брак удачным, если партнёр заботится и оказывает поддержку (признаёт правоту супруга).

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Вопрос «Чем я могу помочь?» как раз и является той самой заботой. Разумеется (повторю ещё раз), не сам по себе вопрос, а вкупе с последующими действиями.

Итак, прямо сейчас подумайте: «Чем я могу ему/ей помочь?». Подумайте (и/или задайте прямой вопрос партнёру), найдите вариант для помощи и помогите.

Таким нехитрым способом вы сможете сделать свой брак чуточку лучше. А потом — ещё лучше, когда снова зададитесь этим вопросом и снова поможете супругу/супруге.

Задавайте вопрос: «Чем я могу тебе помочь?» Задавайте — жизнь наладится.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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